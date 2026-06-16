潟上市の醸造会社がつくった蒸留酒が、国内最大級の品評会で最高賞に次ぐ金賞を受賞しました。16日から3,000本限定で販売されています。潟上市の小玉醸造が4年前から製造している「アキタクラフトジン岑(ぎん) ナンバー65」。国内最大級の蒸留酒の品評会「東京ウィスキー＆スピリッツコンペティション」で、先月、最高金賞に次ぐ金賞に選ばれました。3年ぶり2回目の受賞です。毎年、数量限定で販売される、「岑」。今