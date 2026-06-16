今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１６０円台前半を中心とする往来相場が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円９０～１６０円７０銭。 日銀は１６日まで開いた金融政策決定会合で０．２５％の追加利上げを決定した。利上げは予想通りであり、結果発表後は材料出尽くし感からややドル買い・円売りが強まった。今晩は目立った経済指標の発表は予定されていないが、明晩には米連邦公開市場委員会