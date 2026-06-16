グラビアアイドル、俳優の大原優乃がInstagramを更新。美容雑誌『VOCE』の企画に登場した際のオフショットを多数投稿した。 参考：“グラビア女王”大原優乃がドラマで放つ存在感“なりたい自分”を目指すストイックさ 写真には、トップスの裾をめくり腹部を見せている姿や、腰回りに手を当てているポーズなどが収められている。 「やわふわボディのつくりかた」と称した企画に対して、大原は「この企画のお話を