１６日の東京株式市場で、日経平均株価は取引時間中として初めて７万円の大台に乗せる場面があった。１６日まで開かれた日銀の金融政策決定会合は、市場の大方の予想通り政策金利を１．０％に引き上げた。植田和男総裁が欠席した異例の会合で、利上げの決定は賛成７人に対して反対１人となり、反対に回った浅田統一郎審議委員は金利据え置きを主張した。市場では１．２５％への利上げ提案が出てくるとの思惑も一部にあったが、タ