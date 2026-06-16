きょう（１６日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比８７円高の６万９４０４円と小幅続伸。朝方から方向感の見えにくい相場であったが、日銀の金融政策決定会合の結果を待っていたフシがある。日銀は事前にアドバルーンを上げた通り、０．２５％の追加利上げと国債買い入れ減額の停止を決めたが、株式市場に対して好感する方向に作用した。日経平均は一時７００円を超える上昇をみせ、ワンタッチとはいえ待望の７