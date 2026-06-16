株式会社SUUTAは6月16日（火）、同社が運営するモノの貸し借りプラットフォーム「SUUTA（スータ）」において、利用促進を目的とした「SUUTAはじめよう！応援キャンペーン」を開始した。 「SUUTA」は、カメラ機材や家電、ガジェットといった様々なモノをユーザー間で安全に貸し借りできるC to C（個人間）のシェアリングプラットフォーム。借りる側は高額で購入を迷っている機材を安価に試