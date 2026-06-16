オクラのサブジ【画像を見る】カレー風味のシンプル蒸し煮「オクラのサブジ」和食に使われることの多いオクラですが、エスニックな味付けもおいしくいただけます。今回はインドではおなじみの蒸し煮「サブジ」にアレンジしたオクラのレシピのご紹介です。夏野菜のオクラに合う、暑い日にもぴったりな味わいです。■オクラのサブジインドではおなじみ。カレー風味のシンプル蒸し煮エスニックなオクラ料理【材料・2人分】オクラ…大8