【「エディオンネットショップ」最新ランキング】 約28万アイテムを取り揃える「エディオンネットショップ」で公開されている、「人気商品ランキングトップ10」から注目の商品を紹介します。●価格据え置きの「PS 5」日本語専用モデルが1位に5月のエディオンネットショップ「人気商品ランキング」の1位は、2025年11月21日発売の国内向けモデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」、2位は前月1位だった4月18日発