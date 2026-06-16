池田エライザが自身のInstagramを更新。イタリア・コモ湖でのエレガントなノースリーブのドレス姿を公開しファンの注目を集めている。 【写真】イタリアのコモ湖を背景にしたエレガントなノースリーブのドレス姿を公開した池田エライザ ■イタリア・コモ湖をバックに撮影したドレス姿を公開 イタリアのジュエリーブランド「ダミアーニ（DAMIANI）」が、6月11日に新作ハイジュエリӦ