【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1が、9月26・27日に韓国・ソウルのICKETLINK LIVE ARENAで『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’ LIMITED EDITION IN SEOUL』を開催する。 ■10月には北米ツアーも予定 JO1は昨年のワールドツアーで初の単独韓国公演を成功させており、規模を拡大し韓国のステージへと戻ってくる。 4月のドーム公演から始まった『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』は