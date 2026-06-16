北海道・知床の遊覧船沈没事故の裁判は６月１７日、業務上過失致死に問われている桂田精一被告に判決が言い渡されます。２２歳の息子を失った乗客の家族が判決を前に取材に応じ、思いを語りました。十勝管内に住む男性です。息子の鈴木智也さんは４年前のあの日、遊覧船「カズワン」に乗船していました。（鈴木智也さんの父親）「変わり果てた息子と対面したときは、本当にかわいそうで、冷たい海で何日もさまよっていたかと思うと