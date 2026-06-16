強盗殺人の疑いで逮捕された男。事件後に何度も被害者の部屋に侵入し窃盗を繰り返してたとみられます。 逮捕された無職の下滝勉容疑者（47）は今年2月、当時住んでいた大阪市東淀川区のマンションの住人・橋本悠二さん（当時85）の胸を刃物で複数回突き刺して殺害し、腕時計を奪うなどした疑いが持たれています。 警察によりますと、下滝容疑者は事件後、少なくとも3回にわたって橋本さんの部屋に侵入し、炊飯器や腕時計などを盗