日本銀行は、およそ31年ぶりの水準となる政策金利を1.0パーセントまで引き上げました。今後の利上げはどうなるのでしょうか？日銀前から中継です。欠席した植田総裁にかわり会見を行った内田副総裁は、経済・物価情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げる考えを示しました。日銀 内田副総裁「経済、物価、金融情勢に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」利上げに踏み切った理由につい