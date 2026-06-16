京都の世界遺産・下鴨神社。樹齢450年の御神木が倒れました。けが人はいないということです。 下鴨神社によりますと、6月16日午前10時すぎ、御神木が倒れているのを職員が見つけたということです。けが人はいませんでした。 倒れたのは推定樹齢450年のシイの木で、幹回り約5m、高さは約20mで下鴨神社の中で最も古い木だったということです。御神木は根元から折れて木肌がむき出しになっています。 原因は老朽化とみられ、以前か