夏のゲリラ豪雨や台風のシーズンを前に、警察と消防が水難救助訓練を実施です。 大阪の堺市北区で行われたのは、警察と消防合同での水難救助訓練で、台風のシーズンを前に豪雨で河川が氾濫し、水遊びをしている子どもなどが水難事故に巻き込まれた想定で実施されました。 訓練には約50人が参加。浮き輪を使って溺れている人を救助する方法や、救助用の船の組み立て方を確認するなどしました。 （堺市消防局・北消防