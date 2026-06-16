◇MLB ドジャース4-3レイズ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのムーキー・ベッツ選手が攻守に躍動しました。今季なかなか打撃状態が上がらない33歳は、3点を追う2回、ニック・マルティネス投手の低めのボールをとらえ、レフト線へのツーベースヒットを記録。3試合連続安打となります。さらに続くマックス・マンシー選手の内野安打で好機が広がり、6番のカイル・タッカー選手の3ランで試合は振り出しへ。同点の足がか