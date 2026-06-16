◇交流戦阪神―西武（2026年6月16日甲子園）阪神は西武戦で1番に熊谷敬宥をスタメンで起用した。熊谷は10試合連続のスタメン出場だが、1番は今季初めて。ルーキー立石正広は3試合ぶりにスタメン復帰した。