赤い袋でおなじみの「かっぱえびせん」ですが、熊本市のスーパーにも「白黒」パッケージの販売が始まりました。■みやはらZ南熊本店･熊本市中央区■山本紗英子アナウンサー「レジコーナー入り口の真ん中に並べられているのが『かっぱえびせん』。カラーだけではなく『石油原料節約パッケージ』と書かれた白黒のものも並んでいます。」 このスーパーにきのう15日