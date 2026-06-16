ABEMAでは、婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜後10：00）を放送中。きょう16日には、遂に最終回が放送される。【写真】美人ぞろい！婚活ビギナー3人本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚