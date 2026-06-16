落語家の三遊亭小歌（本名：土田明紘＝つちだ・あきひろ）さんが５月８日（金）に心不全のためになくなったことが１６日、分かった。８５歳。葬儀は近親者に執り行われた。小歌さんは１９４１年１月２６日生まれ。新潟県出身。６５年に三代目三遊亭圓歌に入門した。７１年に二ツ目昇進。８２年に真打昇進。最後の寄席の出演は昨年１２月７日の黒門亭だった。