プロ野球の交流戦は、雨天順延となっていた17日の阪神―楽天戦（甲子園、18時〜）で今季の全日程を終了する。同戦の予告先発投手が発表され、阪神は大竹耕太郎、楽天は前田健太の両投手がマウンドに上がる。前田健は2軍調整を経て、5月20日の日本ハム戦以来、約1カ月ぶりとなる1軍マウンド。今季ここまで5試合で0勝2敗、防御率4・82。11年ぶりとなるNPBでの白星を目指す。楽天は新監督として、昨季までロッテを率いた吉井