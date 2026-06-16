ハウステンボスが導入を発表したジェットコースターのPR画像（同施設提供）大型リゾート施設ハウステンボス（長崎県佐世保市）は16日、開業以来初となるジェットコースターを来年導入すると発表した。同施設ならではの欧風の街並みを望みながら、上空を駆け抜ける爽快感が売り。過去最大の投資額となる。担当者は「絶景コースターの誕生で、これまでにない感動と興奮を届けたい」と期待を込めた。ハウステンボスは幅広い年齢