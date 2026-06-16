青森県八戸市の蕪島近くの海岸で１４日、ゴマフアザラシ１匹が同県営浅虫水族館に保護された。保護されるまでの間、横に転がったり、目を細めたりして、愛らしい姿が近くの人たちを楽しませた。同水族館によるとアザラシは１４日時点で体長約７５センチ、体重約６・８キロで、生後３週間は経過しているとみられる。アザラシは通常、冷たい北の海域に生息しているが、生まれたての個体が時々、日本の太平洋沖に流されることがあ