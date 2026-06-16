「ミュトス」をはじめとした新型AIのリスクへの対応策をめぐり、片山財務大臣はソフトバンクグループの孫正義会長やオープンAIの幹部らと会談しました。記者「ソフトバンクグループの孫正義会長が財務省に到着しました。このあと片山財務大臣との会談に臨みます」片山財務大臣と会談したのは孫正義氏のほか、オープンAIや3メガバンクの幹部らです。「ミュトス」やオープンAIの「GPT5.5」はシステムの弱点を見つける能力が高く、悪