皇族数確保のため、国会の全13党派が「女性皇族が婚姻後も皇族身分を保持する」と「旧11宮家の男系男子を養子として皇室に迎える」の主要2案を了とする「立法府の総意」を取りまとめたが、週末に行われたFNNの世論調査で、この「総意」を歓迎する結果が出た。「男系男子の皇室復帰」は拮抗？「旧宮家の男系男子の皇室復帰」案については「賛成」が57.7％で「反対」の34.7％を上回った。これについて朝日新聞が11日に「養子案、世論