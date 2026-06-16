家族の日常や子育て、外出した際の様子を発信する家族系YouTuber。何気ない日常を映したコンテンツは幅広い世代に親しまれている。しかし、現在SNSでは、ある家族系YouTuberに“飲酒運転”疑惑が浮上し、物議を醸していて──。注目を集めているのは、「ばつまる夫婦」。夫の“ジョニー”ことHIROと妻のKANAが2人の子どもとともに、家族の日常を発信するチャンネルだが、6月11日に投稿した動画が波紋を呼ぶことになった。「5泊