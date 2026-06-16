「Lemino」をより魅力的な映像配信サービスへ――WOWOWとNTTドコモは16日、ドコモが提供するエンターテインメント映像コンテンツ配信事業「Lemino」の発展・拡充を目的とした資本業務提携契約を締結したと発表した。WOWOWとドコモが共同制作した『北方謙三 水滸伝』主演の織田裕二○WOWOWの制作力とドコモの会員基盤を掛け合わせる今回の資本業務提携では、WOWOWのコンテンツプロデュース力・制作力と、ドコモの豊富な会員基盤・ア