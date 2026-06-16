人気スラッシャーホラーシリーズ最新作『スクリーム 7』（6月19日公開）より、主人公・シドニーが愛する娘を守り抜くため再びゴーストフェイスに立ち向かう本編シーンや過去作のシーンと、長年シドニーを演じてきたネーヴ・キャンベルとケヴィン・ウィリアムソン監督が最新作について語る様子を収めた特別映像が解禁。併せて場面写真4点も到着した。【動画】ネーヴ・キャンベル＆ケヴィン・ウィリアムソン監督が登場する特報19