菅原由勢の行動が話題サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。後半43分、鎌田大地が頭で同点ゴール。ゴールの瞬間、選手らは歓喜の輪を作ったが、別の場所で発生した熱い抱擁にもファンの注目が集まっている。1-2の後半43分、伊東純也の右コーナーキック（CK）に合わせた小川航基のヘディングシュートが、その前