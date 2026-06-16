NBAニューヨーク・ニックスのファンで、今シーズンは恋人カイリー・ジェンナーとの観戦デートも話題を集めたティモシー・シャラメ。ニックスが53年ぶりの優勝を決めた試合もコートサイドで応援しており、「オスカーよりずっといい！」と叫ぶ姿がキャッチされた。【写真】オスカー逃したティモシー・シャラメ、授賞式後にカイリー・ジェンナーとラブラブ姿密着＆頬にキス現地時間6月13日、米テキサス州サンアントニオのフロス