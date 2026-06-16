マーベル映画『アベンジャーズ』シリーズのスカーレット・ウィッチ／ワンダ・マキシモフ役で知られるエリザベス・オルセンが、第1子を妊娠した。米Peopleが報じた。【写真】エリザベスが投稿したレアな夫婦2ショット同誌によると、今週ロサンゼルスですっかり大きくなったお腹に手を添えるエリザベスの姿が写真に撮られたという。オールタイム・レストランでランチをとった彼女は、オーバーサイズの白シャツに、ゆったりとした