◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（１６日・甲子園）西武は１７試合を戦い１３勝３敗１分けで交流戦首位。阪神に勝利するか引き分けると球団初の交流戦優勝が決まる。左脇腹のコンディション不良によりネビンは欠場。代わって渡部が４番を務める西武のスタメンは以下の通り。１（左）桑原２（遊）滝沢３（一）長谷川４（三）渡部５（捕）小島６（右）カナリオ７（二）石井８（中）西川９（投）武内
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