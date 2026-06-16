◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（１６日・甲子園）西武は１７試合を戦い１３勝３敗１分けで交流戦首位。阪神に勝利するか引き分けると球団初の交流戦優勝が決まる。左脇腹のコンディション不良によりネビンは欠場。代わって渡部が４番を務める西武のスタメンは以下の通り。１（左）桑原２（遊）滝沢３（一）長谷川４（三）渡部５（捕）小島６（右）カナリオ７（二）石井８（中）西川９（投）武内