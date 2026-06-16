メ～テレ（名古屋テレビ） 6月は株主総会のシーズンです。会社の重要な事柄を決める集まりですが、実はリハーサルを含めた綿密な準備があるんです。名古屋の企業で、その裏側を取材しました。 突然ですが、みなさん、株主総会に参加したことはありますか？ 「名鉄が今度あるので、行けたら行きたいと思っています。今後の見通しも含めて生活に直結する部分を、企業がどう対応していくか気になる」（