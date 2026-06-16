今季新設された救援投手を対象とした「損保ジャパンＨＩＫＥＳＨＩ賞」の１４日終了時点のポイントランキング上位選手が１６日、発表された。セ・リーグ上位５人を巨人の救援陣が独占。船迫大雅投手が１位、大勢投手が２位、ドラフト２位・田和廉投手が３位、田中瑛斗投手が４位、堀田賢慎投手が５位に入った。「絶望的な局面を救った貢献度」を正当に評価することで、救援投手の魅力を広く伝える同賞。船迫は現在「ＨＩＫＥＳ