◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（１６日・甲子園）阪神のドラフト１位・立石正広内野手が、３試合ぶりに「７番・三塁」でスタメン出場する。また熊谷が１番に入った。先発の才木は、前回登板のソフトバンク戦で３回５安打５失点、自己ワーストタイの３被弾。７試合ぶりに坂本とバッテリーを組み、交流戦優勝に王手をかける西武を封じられるか。以下、阪神のスターティングメンバー。「阪神」１番・遊撃熊谷