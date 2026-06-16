マーベル映画で知られる女優のエリザベス・オルセン(37)が、夫で俳優のロビー・アーネット(34)との間に第1子を妊娠していることが明らかになった。かつて子役として活躍したファッションデザイナーのメアリー＝ケイト・オルセン＆アシュレー・オルセンを姉に持つエリザベス。今週、ロサンゼルスで2人がランチに出かけた際、エリザベスのお腹の膨らみが目撃された。裾を開けた白いシャツで変