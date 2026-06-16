日本は2010年大会でオランダに0-1で敗戦日本中が盛り上がる最高の試合だった。相手のオランダは、ヨーロッパを代表する強豪。10年の南アフリカ大会で対戦した時は善戦しながらも0-1、「格」の違いを感じたものだ。「追いつくまでは、まだ時間がかかる」と思っていたが、この日は追いついた。しかも、2度も。前半はピンチの連続だったが、選手たちは集中していた。「後半、森保監督が選手交代のカードを切った時が勝負」と思っ