2027年度から民営化される静岡市清水区の市立清水病院。市がおよそ50億円を補わなければ経営が維持できない危機的な状況となっています。経営危機に陥った公立病院をどう立て直していくのか滋賀県の先行事例を取材するとその未来像がみえてきました。＜ＶＴＲ＞(静岡市・難波市長)「地域の基幹的な医療機関として 清水の医療提供体制を守ることができるように新たな取り組みを実施します。」2026年4月、静岡市は来年度から「市立清