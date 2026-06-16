◇経済的・外交的余裕で韓国は後回し北朝鮮がロシアに続き中国と蜜月関係以上を約束し韓半島（朝鮮半島）をめぐる構図は完全に変わった。何より朝中ロ連帯が本格的に表面化した。今回の朝中首脳会談で北朝鮮の非核化は最初から議論されなかった。ロシアはすでに非核化に反対し、中国も同調した局面だ。習主席は住民の「より立派な福利」を強調しながら中国もロシアのように対北朝鮮経済制裁から離脱する可能性を示した。当然中国が