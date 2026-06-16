（新静岡セノバ前から中継岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠馬 気象予報士）（6月16日おすすめ食材紹介者・田子重 西中原店増田 克己 店長）（サクランボの簡単レシピ）・「一口さくらんぼサイダーゼリー」（材料一覧） （スタジオ出演者 試食）（岩本 美蘭アナウンサー）皆さんも簡単にできる「サクランボ」レシピ、ぜひ試してみてください。以上「しずおか献立予報」でした。