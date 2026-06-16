北朝鮮の労働新聞は8日、中国の習近平国家主席が訪朝する日の朝に彼の寄稿文を載せた。習主席は朝中関係発展に向けた「遠大な計画」を議論することになるよう期待すると寄稿文に書いた。緊密な戦略的コミュニケーションを通じてすでに朝中関係発展の「設計図」をともに用意したとも書いた。結局「設計図」に基づいて実行に向けた具体的協力案を盛り込んだ「遠大な計画」を作ろうという公開提案だった形だ。双方が新しい段階に両国