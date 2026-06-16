モンテディオ山形は2026／27シーズンの明治安田J2リーグの全38節の対戦カードが決定したと発表しました。リーグは8月8日に開幕し、来年5月23日に最終節を迎える日程です。クラブによりますと、今季は8月8日または9日の栃木シティ戦で開幕し、ホームでのスタートとなります。山形にとってJリーグでのホーム開幕戦はクラブ史上初です。2026年内は12月12日または13日の第22節まで試