切り株に腰をかけたシャンシャン。（４月２０日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都6月16日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が切り株に腰をかけ、カメラに視線を送る様子が見られた。