セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじオンライン」に、TVアニメ『日本三國』の賞品が登場！新規描き下ろしイラストを使用した賞品や、「ぬいぐるみマスコット」などの賞品がラインナップされています。 セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『日本三國』 価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込）※初回購入時のみ送料がかかります販売期間：2026年6月16日11:00〜7月23日23:59 セガ フェイブが展開