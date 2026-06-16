１２日、中国国家博物館に展示された太陽神鳥金飾。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京6月16日】中国四川省成都市の金沙遺跡博物館が所蔵する「太陽神鳥金飾」が12日、中国東方航空の国家博物館テーマ便で北京に到着し、翌13日から中国国家博物館「三星堆・金沙遺跡古蜀文明展」で公開されている。太陽神鳥金飾は2001年に金沙遺跡で出土した円形の金箔装飾品で、金含有率は94.2％。古蜀文明の金細工を代表する遺物であ