FBS福岡放送は16日、公式サイトを更新。「当社バラエティ番組に対するBPO放送人権委員会の見解について」と題した声明を発表した。同社は「当社のバラエティ番組『ナンデモ特命係 発見らくちゃく！』で2025年4月13日（日）と20日（日）の2回にわたり『命の危機…ゴミ屋敷大掃除！』を放送し関係者から『放送によって傷つけられた』などとしてBPO（放送倫理・番組向上機構）に人権侵害の申し立てがあり審理されていました」と、