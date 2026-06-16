〈あらすじ〉パリ郊外にある介護施設の施設長として働くマリー=ルー・フォンテーヌ（ヴィルジニー・エフィラ）は、⼊居者を⼈間らしくケアする理想を掲げて奮闘中だ。しかし現場スタッフとの軋轢、経営面の課題など問題は山積……。そんなある日、自閉症の少年・智樹（黒崎煌代）が街に一人でいるところを見かけた彼女は、少年を保護。彼を追ってきたのが智樹の祖父で俳優の清宮吾朗（長塚京三）と舞台演出家の森崎