新潟県の魅力をPRするイベントに参加した経団連の筒井義信会長（右端）。左から3人目は花角英世知事＝16日午後、東京都千代田区経団連は16日、新潟県の東京電力柏崎刈羽原発が14年ぶりに再稼働したことを受け、同県の特産品や観光地の魅力をPRするイベントを東京都内で開いた。会場を訪れた筒井義信会長は記者団の取材に応じ、電力が首都圏で消費されることを踏まえ「長年のご恩返しの気持ちを表したかった」と述べた。イベン