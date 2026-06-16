オランダのイェジルゲス副首相兼国防相（左）との会談に臨む小泉防衛相＝16日午後、防衛省小泉進次郎防衛相は16日、オランダのイェジルゲス副首相兼国防相と防衛省で会談した。欧州・大西洋とインド太平洋地域の安全保障は不可分だとして、防衛協力強化に向け、緊密に連携する方針を確認した。イェジルゲス氏は、防衛装備品・技術移転協定の締結に関心を示した。小泉氏は部隊派遣などを通じ、インド太平洋地域の安全保障に関与