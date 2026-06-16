「3年ほど前から様子がおかしくなり、怪しい事をしていたみたいです」【実際の画像】タトゥーをチラ見せさせていた竹前美結容疑者5月14日に栃木県で起きた富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件で“主導役”を担っていたとされる益田和彦容疑者（48）。元同僚が覚えているのは家族を愛し、仕事熱心で真面目な男の姿だった。しかし、ある人物との出会いが、彼を変貌させた――。公開手配された益田◆ ◆ ◆「頭が切れて悪知